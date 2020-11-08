歌仔戲國寶唐美雲領軍的唐美雲歌仔戲團在大愛電視拍攝的《高僧傳》系列，又有新戲《最澄大師》即將上演，她當時接連拍兩位大師的戲，前一個月到柬埔寨拍「真諦大師」時高溫40度，還要打赤腳，緊接著又到日本拍《最澄大師》，氣溫降到零下8到9度，真實嘗到「苦行」感受。

為了如實呈現日本天台宗創始者最澄大師，製作團隊特別到日本比叡山出外景拍攝，過程中遇到很多不可思議的事。其中有一場重頭戲，內容是最澄大師因為閉關太餓，出門化緣時暈倒在雪裡，一張開眼以為雪是白米飯不停地抓雪吃。《高僧傳》製作人蔡易臻表示，當時氣象報告顯示拍戲的這幾天不會下雪，跟唐美雲開會時討論要不要改戲，不過唐美雲說一定會下雪、堅持不改戲。唐美雲睡前雖虔誠祈禱，心還是忐忑不安，半夜醒來好幾次看窗外有沒有下雪，結果凌晨4點多再醒來看到真的下雪了，劇組一早趕緊用完早餐前往拍戲，雪不但沒有停還愈下愈大。

唐美雲主演的《最澄大師》之前前往日本比叡山拍攝雪景。（大愛電視台提供

製作團隊前往比叡山拍攝，大部份都是靠步行，唐美雲說，一天下來看手機的步數，每天顯示差不多是兩萬多步，突然想到最澄大師選擇修行的地方真的是苦行，不過也能讓人心靜下來。

拍攝過程也是一波多折，由於日本非常重視寺院文物保存，要先送企劃案確認內容與人物都沒有問題，當地法師還先陪同勘景，很多日式風格的場景都很適合入鏡，不過當地法師提醒劇組，不是當時年代的建築都不能拍攝，非常重視真實性，這一點也跟《高僧傳》以戲弘法求真的拍攝理念想符。雖然在日本的拍攝天數很短，大家都很擔心不能如期拍完，還好當地法師及慈濟志工協助溝通翻譯，拍攝過程比預期順利的多。

唐美雲主演的《最澄大師》之前前往日本比叡山拍攝。（大愛電視台提供

《最澄大師》是日本天台宗創始者，唐朝時期與日本友好，每十年一期會派遺唐使到中原，最澄大師就是其中之一，在中土只待了八個月，將大量的經論及許多文物帶回日本發揚天台法華思想。最澄大師在奈良東大寺受完具足戒之後，覺得奈良僧風複雜，因此隻身一人前往比叡山修行，通讀《大藏經》，更專研《法華經》。最澄大師不攀附貴族王室，也不皈依平安時期大略分出的六宗的任何一宗，因此中立名聲開始遠傳。

(中時 )