「歷史建築原北斗奠安宮返鄉遷建推動委員會」8日正式成立，古廟將二度被拆解、重建於北斗奠安宮前停車場，也成為全台首座曾被遷出原址又再遷返的古蹟。（謝瓊雲攝）

幾經波折，流落異鄉的北斗奠安宮古廟，有望返鄉回家！一度被列入國家三級古蹟的舊北斗奠安宮，1988年被廟方自北斗拆除、解體，移至花壇台灣民俗村，日前台灣民俗村險遭夷為平地，在地方文史工作者幾經奔走搶救下，彰化縣文化局與奠安宮管委會決定將流落異地的舊廟二度拆解，風光迎回北斗重建。

北斗奠安宮創建於清康熙年間，前身為東螺天后宮，主祀東螺開基媽祖；廟內供奉湄洲祖廟傳來的軟身媽祖，1808年遷建現址，1868年北斗秀才陳作舟號召地方仕紳捐建廟身兩側護龍，1983年曾被指定為國家古蹟。

因古廟年久失修，1988年解除古蹟認定，廟方請來大型機具拆除廟牆等水泥建物，原址重建前殿，主體整座古廟木作結構拆解後，再運往台灣民俗村重新組裝，還有聖三媽風光陪嫁。

由於台灣民俗村營運不擅歇業多年，許多有價值文物陸續被拆光，古廟流落他鄉，卻不曾被地方遺忘，彰化縣政府2013年7月公告「原北斗奠安宮」登錄為歷史建築，展現保存決心；年初產權轉移、年中挖土機進場拆除門樓招牌驚動地方，如今傳出有意開發產業園區，古廟遷移保存成為迫切問題。

去年洪姓前所有權人轉告奠安宮，夢見「媽祖想回家」，去年11月聖三媽神尊盛大迎回安座，今年初各界更積極討論奔走，經廟方同意，決定重建於北斗宮前街停車場。

為了讓遷建事宜更為周延，「歷史建築原北斗奠安宮返鄉遷建推動委員會」8日正式成立，彰化縣長王惠美、立委謝衣鳳、田中鎮長洪麗娜、文化局副局長吳文昇、奠安宮主委陳在等人均出席。

明道大學媽祖文化學院主任謝瑞隆，從小就在奠安宮廟前長大，對奠安宮廟史多所考究，他說，奠安宮舊廟從東螺遷街北斗初期，民間百廢待舉、經濟拮据，因此重建的媽祖廟只有一殿，建材以土角、木料、古磚為主，廟宇外觀少有繁複雕飾，古樸的廟貌為原汁原味的清朝古廟，價值不斐。

他說，北斗奠安宮是南彰化第一座媽祖廟，古廟主體結構有近400年歷史，原汁原味保留清朝時期廟宇建築特色，也是全台第一座遷出原址又再遷返的古蹟廟宇。

(中時 )