針對美國總統大選結果，國民黨批評民進黨過度押寶現任總統川普，恐不利台灣的未來。對於美國大選後，台美關係會如何變化，根據一份最新網路民調顯示，有超過5成網友認為，大選後台美關係會降溫。

網路媒體《YAHOO》以「美國大選後，台美的情況會不會改變？」進行網路投票，投票時間為11月5日至10日。截至晚間7時45分，已有1萬2千多名網友參與投票，結果顯示，認為台美關係會更好的網友有5.5%，認為台美關係不變的有29.8%，認為台美關係會降溫的有55.6%，另外有9.1%網友則未表示意見。

民調結果。(翻攝自YAHOO)

對於大選過後，政府是否能夠爭取到美國主流民意挺台，認為一定能做到

的網友有5.7%，認為應該能做到有20.0% ，而認為應該做不到的則有34.8%，認為一定做不到有30.6%，另外有8.9%網友則未明確表示意見。

同時，該民調結果也顯示，台灣對這此美國大選的關注程度非常高，有67.8%網友表示台灣對此次大選高度關注，18.8%認為是中度關注，覺得是低度關注的有5%，認為毫無關注的為3%，另外有5.4%網友則未表示意見。

此外，台灣民意基金會董事長游盈隆憂心，他可能和歐巴馬一樣都有「重中輕台」的心態，並指拜登當選對台灣恐是災難。但資深媒體人韋安則反駁，游盈隆的說法是把結果當原因。

(中時新聞網)