下周將回到東北季風為主的天氣型態，南海熱帶低壓發展較快，最快在明天（9）就會增強成今年第21號颱風「艾陶」，台灣未來一周的天氣環境濕涼、水氣較多。(摘自吳聖宇臉書)

在閃電颱風遠離後，台灣下周回到東北季風主宰的天氣型態，氣象局表示，下周北部、東部整體濕涼，周三（11）起至周日（15）雨區擴大到桃園以北至整個東半部，需提防局部大雨；中南部早晚有涼意，天氣多雲至晴。南海的熱帶低氣壓（TD24）發展快速，最快明天將生成今年第21號颱風「艾陶」。

「天氣職人」吳聖宇今（8）在臉書上表示，下周將回到東北季風為主的天氣型態，不過台灣南邊的熱帶系統依舊活躍，目前南海有一個熱帶低氣壓92W（TD24），及菲律賓東南邊的熱帶擾動93W，未來都有機會成為颱風。南海熱帶低壓發展較快，最快在明天（9）就會增強成今年第21號颱風「艾陶」，未來路徑將往中南半島前進，對台灣沒有直接威脅。

不過吳聖宇指出，南邊的低壓帶水氣將沿太平洋高壓邊緣，及大陸的西南風北上輸送，加上大陸高壓向東移動緩慢，讓東北季風的持續性很好，讓台灣未來一周的天氣環境偏濕，雲層多、水氣也多。迎風面自桃園以北、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地下周都易有雨，需留意局部較大雨勢；尤其北海岸、宜蘭以及花蓮沿海地區，局部大雨的可能性更高。

氣象局表示，下周北部、東部整體濕涼，周三（11）起至周日（15）雨區擴大到桃園以北至整個東半部，需提防局部大雨。(摘自氣象局:報天氣)

受到東北季風影響，帶來持續的涼冷空氣，吳聖宇表示，未來這4-5天北部、東半部溫度都偏涼，北部的高溫約22-24度，花東地區則在24-26度，夜晚清晨的低溫也只有18-21度間，濕涼感受明顯。中南部白天高溫仍然上看27-29度，部分地方甚至會超過30度以上，夜晚清晨的低溫則是在21-23度左右，日夜溫差變化較大。

中央氣象局指出，下周天氣北東有雨，周一、周二（9-10）整體降雨量不多，集中在北部、東半部地區及中南部山區局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區和大台北山區降雨的時間稍長，有較明顯雨勢。周三至周日（11-15），東北部水氣開始增多，易有局部大雨產生，雨區擴大到桃園以北、東半部地區，天氣多雲易有短暫雨。

至於東北部陰雨、濕涼的天氣何時告一段落？吳聖宇指出，要等到南邊的熱帶擾動趨向中南半島減弱，及大陸高壓東移到日本附近，東北季風也減弱轉為偏東到東南風後，迎風面地區的天氣才有機會好轉，整體溫度也會回升；西半部天氣則依舊不受影響，新竹以南到高屏一帶大致仍維持多雲到晴的天氣型態。

(中時新聞網)