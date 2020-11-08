美國民主黨總統候選人拜登將當選美國下一任總統，有關新政府的政策討論隨之展開，在疫情、經濟、種族矛盾與政治分裂問題上，還包括調整對華政策。熟悉中國事務的前美國駐華大使洛德認為，拜登最緊迫的任務不是與中國大陸的雙邊關係，但他必須進行的3大迫切任務，則全部都是與大陸競爭有重要關聯。

曾參與美國與中國大陸建交工作的前美國駐華大使溫斯頓．洛德（Winston Lord）指出，對拜登而言最緊迫的任務不是與中國大陸的雙邊關係，拜登有三項最重要的迫切任務，首先是增強美國的軟實力和硬實力，讓美國民主制度運轉得更好，同時加強科技實力能在與大陸競爭中獲勝。

其次，第2項最重要事務是加強盟友合作、結成對抗中共的統一戰線。只有加強與盟友的合作，才能使美國在與中共坐下來談判時能對中國有更大影響力。他建議，美國重返歐巴馬政府宣導的、川普退出的《跨太平洋貿易協定》（TPP）。

洛德指出，拜登第3項最重要事務是重返國際組織，並再次贏得領導地位，例如重新加入組織世界衛生組織(WTO)，並重回《伊朗核協定》和《巴黎氣候協定》。

洛德強調，這3項最重要事務符合美國國家利益，美國必須體現國際領導，而不是把領導權讓給中共。要確定這一點，並在頭幾個月裡開始朝著這一方向發展，才可以考慮與中共領導人坐下來談，如此才能有更大影響力，獲得中共的妥協。

洛德表示，在美中高峰會議之前，美中兩軍仍應保持聯繫，以防可能發生的事故和計算錯誤。除此之外，在確定所描述的這些國際和國內背景之前，不應與中共進行雙邊大型會晤。

(中時新聞網)