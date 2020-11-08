一名住在台北的陳姓女子，2010年認識了當時在光電公司工作的許姓男子，隔年兩人開始交往，2人在一起6年後，許男向陳女求婚，還請王姓友人以長輩身分到陳女家提親，完婚後陳女一看戶籍謄本，發現老公剛離婚，且2人交往時，老公已經結了2次婚，讓陳女相當崩潰，直接到法院提告。

根據判決書，許男1997年與一名高姓女子結婚，但隔年初就離婚，之後許男與鍾姓女子糾纏多年，期間更是與鍾女經歷2次婚姻，1次是1999年到2008年、另1次則是2009年到2013年；直到2016年12月，許男第四次結婚，對象是黃姓女子，但隔年3月15日就離婚。

苦主陳女與許男從認識到交往，完全不知道對方情史如此豐富，2017年許男為了給陳女承諾，找來熟識的王姓友人，對方知道許男已婚身分，還假裝成「長輩」，同年3月9日到陳女家提親，2人隨即在26日結婚。直到10月26日陳女領戶籍謄本時，老公過往豐富的婚姻紀錄才曝光，不滿自己被老公欺騙多年，甚至交往時還是已婚身分，因此向許男及友人王男連帶求償100萬精神慰撫金，另外再控訴許男侵害「貞操權」，求償200萬。

對此許男辯稱，2013年離婚才與陳女交往，期間沒有隱瞞婚姻狀況，至於與黃女的短暫婚姻，雖沒有告知，但絕無損害陳女的意思。法官認為許男多次隱瞞婚姻紀錄，導致陳女誤信單身而同意交往，陸續發生多次性行為，最後還結婚，過程浪費陳女寶貴青春，判許男須賠償60萬；而王男則因證據不足得免賠，全案可上訴。

(中時新聞網)