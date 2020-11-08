南韓女星具惠善因演出「韓版杉菜」爆紅，然而去年8月和安宰賢傳出婚變，神仙眷侶頓時成怨偶互相指控，鬧得演藝圈沸沸揚揚，今年7月正式離婚後，具惠善開始積極為復出鋪路，最近上節目，更首度爆料剛出道拍《流星花園》時，她其實是有男友的狀態，但卻遭到無情分手。

具惠善在節目《全干預視角》坦承，當時在拍《流星花園》時其實是有男友的，但由於劇組長期在海外拍攝，導致男方很難聯絡上她，認為她總是消失，具惠善無奈表示，「因為不相信我，所以分手了」，也提到當時拍攝泳池戲時曾一度受傷，撞到腦震盪，當下只感覺一陣反胃，腦筋一片空白。

具惠善出演流星花園時，當時男友常會找不到她。(圖/流星花園劇照)

事實上，當時婚變鬧得十分難堪，兩人婚姻只維持短短3年就破局，對照熱戀時期的高調放閃，感覺特別諷刺，具惠善離婚後不但甩掉了14公斤，也重回舊東家懷抱，積極展開復出，想甩開婚變的負面形象，被問到離婚的心境，她也表示，「離婚其實沒有什麼大不了，以後還有很多事情想做，非常享受現在的我」。

(中時新聞網)