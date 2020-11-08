衛福部長陳時中。（陳人齊攝）

美國民主黨候選人拜登以超過290張選舉人票當選新任總統，外界對先前美國衛生部長阿札爾來台簽署的「醫衛合作瞭解備忘錄」能否延續，以及重新評估進口含有萊克多巴胺的美豬抱持疑慮，國民黨立委蔣萬安今呼籲，隨著美國政權易主，蔡政府應重新評估是否要在明年1月1日開放萊豬進口，但衛福部長陳時中對此仍說不。

蔣萬安與陳時中今雙雙出席台北市醫師公會「第75屆週年暨醫師節慶祝大會」，被視為2022台北市長前哨戰，雙方也就白宮易主以及重新評估萊豬進口議題對外表達立場。

蔣萬安表示，全新的美國團隊上任後，蔡政府應用更靈活、更彈性的策略來面對包含美豬在內的新局勢，應用更審慎的態度來思考，是否要急著讓萊豬在明年1月1日開放進口，將國人的疑慮清楚向美方表達。

不過陳時中受訪時指出，目前為止都沒有重與美方談判萊豬進口的打算，至於外界擔心未來「醫衛合作瞭解備忘錄」是否仍有效？陳時中強調，台美之間無論是外交、衛生單位都有一定溝通管道，不會因主管單位更替產生變化，但仍要持續溝通，「這兩天局勢也都在變化中，會持續保持高度注意。」

(中時 )