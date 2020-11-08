前役才轟進22顆三分球的寶島夢想家，8日在富邦金盃勇士籃球邀請賽，繼續展現可怕的三分火力，單場又投進20顆三分球，最後以95比87力挫地主台北富邦勇士，讓富邦總教練許晉哲賽後都不禁感嘆，「夢想家根本是台版火箭隊！」

這場備受矚目，且預測很可能是新聯盟總冠軍賽戲碼的對決，除了台北市長柯文哲親自出席開球，更找來周杰倫、昆凌夫妻在包廂看球，增添不少球賽娛樂性，現場更吸引6606名觀眾進場，連兩天的富邦熱身賽都吸引破6000人進場。

只是夢想家的三分火力相當可怕，其中塔克投進全隊最多的6顆三分球，全場貢獻24分、6助攻與5籃板，確實做到自己先前嗆聲的，也就是當上新聯盟最強控球後衛這個位置，但假如把夢想家比擬火箭隊，那麼塔克就該是哈登了。

「老實講，我確實很愛看哈登打球，希望用他來形容我的表現，可以讓我當作一種讚美，」塔克表示，「只是比起被稱讚是哈登，對我而言，最重要的還是幫助球隊贏球，畢竟哈登那種掌握大部分球權的打法，並非是一種正確的方式。」

夢想家總教練朱利亞斯也很袒護自家好手，「在我執教生涯當中，我很清楚我無法替球隊帶來打球風格，而是由球員去製造出球隊打法，我想既然我們掌握那麼多的三分球空檔，就應該要多出手，所以我能接受我們投那麼多三分球。」

(中時 )