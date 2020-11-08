台中市議員鄭功進舉辦「老人健康補冬餐會」，吸引200多名銀髮長者齊聚「進補」。(林欣儀攝)

昨天是節氣中的「立冬」，許多人習慣趁機進補，台中市議員鄭功進今天特別舉辦「老人健康補冬餐會」，吸引200多名銀髮長者齊聚「進補」，活動並邀請專家在現場進行衛教宣導，並示範「蔬食餐」，呼籲老人們不要隨意進補或亂吃不明保健食品，以免補過頭或造成身體傷害。

「老人健康補冬餐會」8日中午在鄭功進服務處前舉辦，現場還有樂成社區帶來的兒童英語帶動唱與熱舞表演。鄭功進表示，有感於許多65歲以上長者的咀嚼功能逐漸退化，特別利用立冬後的時間舉辦這場餐會，鼓勵長者們走到戶外、養成健康飲食的觀念。

銀髮時代來臨，台中市65歲以上老人已超過38萬人，鄭功進強調，現代食物中有很多食品添加物、精緻化高點充斥，使得「三高」問題成為許多銀髮族共同的困擾，但其實，大魚大肉未必就真的能吃出健康，透過活動盼鼓勵長者培養健康飲食習慣，

這場活動也特別邀請年營業額近60億元的八馬國際公司董事長王文欽現場進行健康講習，王文欽說，他平常就很關心銀髮族的健康問題，最近更自掏腰包、花50萬元為偏遠地區民眾裝設自來水健康過濾器，為的就是回饋社會、讓長輩們都能吃得健康。

(中時 )