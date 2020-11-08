晶睿通訊（3454）8日公佈10月份合併營收為4億元，較9月的3.78億元成長5.81％，惟仍較去年同期的4.92億元下滑18.83％，累計前十月合併營收為47.08億元，亦較去年同期的57.17億元走跌17.65％。

晶睿擬於11月20日召開法人說明會，屆時將會出具第三季財報。

(工商 )