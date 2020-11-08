晶睿10月營收 月增5.81％ 20:212020/11/08 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶睿通訊（3454）8日公佈10月份合併營收為4億元，較9月的3.78億元成長5.81％，惟仍較去年同期的4.92億元下滑18.83％，累計前十月合併營收為47.08億元，亦較去年同期的57.17億元走跌17.65％。 晶睿擬於11月20日召開法人說明會，屆時將會出具第三季財報。 (工商 ) #晶睿 #合併營收 #較去年同期 #月營收 #月增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸10月出口 年增 11.4％ 19個月新高 04:102020/11/08 全球財經 中信金 9月淨利增6成 04:102020/11/08 證券．權證 美股創4月來最大周漲幅 04:102020/11/08 財經要聞 趕印花稅明年恢復課徵前購屋 英10月房價年漲6％ 六年最大 04:102020/11/08 全球財經 快手涉音樂侵權挨告 遭索賠人民幣13萬元 16:502020/11/08 財經 台股拚萬三 緊盯營收財報表現 04:102020/11/08 專題周報 十大科技英雄 一股賺一股 04:102020/11/08 財經要聞 無照看病還年收百萬 男改判4年 04:102020/11/08 地方新聞 陸10月外匯存底 四個月新低 04:102020/11/08 全球財經 我國單周19例境外移入確診 5月以來新高 15:042020/11/08 生活 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 要聞 日本晶圓代工為何慘輸台灣？他1句戳中要害 - 財經 拜登當選 美中科技戰照打？不甩川普單挑改用這招 - 要聞 嚇爆！油價又狂殺 背後2大兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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