不只是台灣，世界許多國家，高房價、高房租都是嚴峻的課題。在這種情況下，部分房東竟然打出「以性代租」口號，吸引負擔不起房租的女大生。在大陸，情況反過來，有女大生自己主動向房東提議「房租肉償」，談妥每月陪睡16次，而且還是房東與友人2男輪流。不過女大生要求週末不行，因為「男友會來」。

大陸各大城市房價高漲，有研究顯示，近半應屆畢業生的房租支出占收入25％以上，在北京、上海、廣州等一線城市，占比更高達40％。就連白領階級都快負擔不起，更別說是大學生。根據《網易新聞》報導，去年在微博上，就有女大生「肉償租房」的對話紀錄被曝光。

這名女大生加入租房群組後，就私訊房東，討論陪睡抵房租的條件。根據曝光的對話紀錄，女大生告知房東「我男朋友週末會來找我，肯定不能過夜」。最後雙方從一週2到3次，討價還價到每月16次定案，房東甚至提出要和另一名哥們平分次數，女大生對於「2男輪流睡」的要求也答應。

「以性代租」的情況，在某些國家並不違法，但一些國家則嚴令禁止。基本上這樣的行為，無法訂定契約，房客多半是吃虧一方，房東可以隨時毀約、翻臉不認人，或是得寸進尺，房客也很難維護自己的權益。

(中時新聞網)