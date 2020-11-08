2020桃園花彩節大園展區登場。(蔡依珍攝)

鄭文燦體驗千人拔蘿蔔。(蔡依珍攝)

千人拔蘿蔔。(蔡依珍攝)

2020桃園花彩節大園展區登場。(蔡依珍攝)

2020桃園花彩節已在上周六正式揭幕，本周由大園展區接力登場，以「蔚藍溪海 可食地景」為主題，除了波斯菊花田外，另規劃稻米、蘿蔔、香草等可食地景，加上鄰近的和平里擁有大面積蕎麥花海，呈現別具特色的花卉展區風貌，桃園市長鄭文燦8日也跟著下田體驗千人拔蘿蔔，預告最後還有大溪展區壓軸，花彩節活動將一路舉辦至11月15日。

鄭文燦表示，2020桃園花彩節大園展區系列活動於7日以「稻穗文化活動」打頭陣，以傳統踩踏的打穀機讓大小朋友們可以體驗古早時代農事生活，再搭配著大手牽小手共同創作稻草人享受一日農夫的樂趣，8日則舉辦「千人拔蘿蔔活動」，搭配手作蘿蔔糕及醃蘿蔔等美食DIY活動，讓民眾進一步體會農家美食，而蘿蔔的多元用途，更是台灣文化的重要元素；接續於11月14日、11月15日將分別舉辦「蕎麥文化活動」以及「香草文化活動」，歡迎市民朋友一起到溪海休閒農業區體驗各種農事樂趣。

鄭文燦提到，大園以「可食地景」為主題，種植稻米、蘿蔔、香草等食用作物，讓民眾透過視覺、觸覺及味覺體驗親近大自然，現場更特別規劃藍色三色堇拼接海豚圖騰，以及白色蕎麥花田，打造有別以往的花海景致。今也特別由「米米、夢夢、可可、香香」四位花彩節的花仙子，分別代表四個不同主題，為大園展區揭開序幕。

鄭文燦表示，桃園的休閒農業區從無到有，上任後，以10個休閒農業區、100家休閒農場為目標，目前桃園共有10個休閒農業區，占全國第3名，總數量僅次於苗栗及宜蘭縣，未來將會持續推動更多的休區，讓桃園的休閒農業區，能成為親子共遊的好去處，找回桃園農業文化。

鄭文燦也說，桃園擁有全國最大的代耕團隊，是北部地區重要的糧倉，以在地生產的稻米、蔬菜、茶葉及畜牧為大宗，而逐年增加編列的農機補助預算，截至目前為止已補助購買5,700台農機，其中大型農機補助逾800台，充分展現桃園農業的魅力。

來到「桃園花彩節」一定要塞爆相機記憶卡，才能心滿意足地踏上歸途！桃園市政府農業局郭承泉局長表示，今年主辦單位特別規劃「尋找花彩節」活動，拿起手機打開花彩節專屬濾鏡，拍下指定畫面上傳至「桃園花彩節」臉書粉絲專頁，便有機會抽好禮！將個人美拍作品上傳IG並標註 ＃2020桃園花彩節好好拍，還能參與「Instagram美照大賽」成為美拍達人、贏得獎金。更多相關資訊請見官方網站：www.2020tff.com.tw，或臉書搜尋官方粉絲團「桃園花彩節」。

為提供遊客多元的賞遊體驗，溪海休閒農業發展協會配合大園展區花彩節期間，與周邊4家農場攜手推出農事體驗套票。只要先到溪海休閒農業區遊客中心(大園展區內）購買套票，就能以500元優惠價格至各農場兌換總價值600元的農事體驗行程。包含控窯、挖地瓜體驗、摸蛤仔、多肉植物組盆等體驗可供選擇，讓花彩節的大園展區玩法再加乘！

花彩節期間田溪路將進行交通管制，假日期間再增加聖德北路交管路段。建議遊客將車輛停放至甲好羊肉莊(聖德北路680號)對面停車場，再步行至展區。欲搭乘大眾運輸的遊客，建議搭乘台鐵至中壢火車站，轉搭桃園客運5077線至草仔坡下車；或搭乘高鐵至桃園站，轉乘計程車進入會場。

(中時 )