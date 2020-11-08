民主黨總候選人拜登贏得美國總統大選，將入主白宮，但川普不罷休，將訴諸法律行動挽救頹勢，然而若川普陣營無法提出明確證據證明舞弊，恐難靠訴訟翻轉大選結果。

由於民主黨掌控眾議院，共和黨掌控參議院，預估新一屆國會兩黨之爭會更加嚴重，照理講股市應該要反應利空，但美股不但異常冷靜，而且一反常態由科技股領軍往上攻，甚至亞股裡日經指數也創了波段新高，所以這是非常詭譎的政治與股市走法，有點令人摸不著邊際。

不過即使如此，我們仍可用總經面、匯市、技術面來判斷股市未來走向，就美國公布Q3的GDP大幅成長33%來看，美國經濟是有步入常軌，加上耐久財訂單也成長，初領失業救濟金下降，都在說明美股並非虛漲。

台灣的領先指標在9月也來到106的近幾個月高點，然後景氣對策訊號也連續兩個月綠燈，所以台灣也有別於其他國家的狀況，雖然今年台灣GDP預估大約1.7%，但很多機構都預估明年有機會達到3%以上，所以現在說13031已是波段高點還太早。

技術面來看，這3個月行情就在13000-12150這區間約850點震盪，月線跌破再站回各5次，把投資人搞得七葷八素，若按照均線操作，肯定多空雙殺，不過即使如此，這850點的區間震盪最後終究會有一個多空的最後結果出來，如果按此時國際股市狀況，無論誰當選，美國紓困案都會過關，甚至民主黨的金額還更大，然後FED一定會維持資金寬鬆的狀況，這都是對股市有利的地方，加上台幣依然維持強勢，熱錢不斷湧入，台股要大跌機率並不高。

就11/4台股收盤價12918已經站上所有均線，先觀察下方月線約12832若能力守不破，那麼多頭態勢可望維持，外資在現貨連4買，期貨多單也持續增加，且11/4當天四大權值股台積電、聯發科、大立光、鴻海全數上漲，只要維持這種態勢不變，那麼13031終究還是有機會越過。

目前已來到公布第三季季報和10月營收時刻，建議以低估低檔者，且第四季可望持續成長股票為優先布局方向，以下就是本周推薦:

1.光罩(2338):第三季公布獲利1.3元(包含持有聯電業外獲利)，但其Q3營收仍比Q2成長，也就是Q3本業獲利有機會達.0.7元以上，本益比不高。

2.台虹(8039):第三季獲利1.5元，勝過上半年總和，且高階材料的新機裝機，預估第四季開始貢獻營收，法說會釋出第四季淡季不淡，且樂觀展望明年。

3.聚和(6509):為電動車生產電解液，電解液為電池四大關鍵材料之一，9月以來大陸電解液上漲約20%，聚和受惠漲價效應，全年挑戰2元以上獲利。

(中時新聞網)