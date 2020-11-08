日月潭一家具峇里島風格的優質民宿，上月下旬接待一組人數多達16人的客人，沒想到這群人喧嘩吵鬧一整晚，甚至嗆民宿老闆「不然報警啊！」隔天管家規勸不成被告狀「態度不佳」，哭著說不想幹了。更扯的是，他們退房後竟上網留下負評，民宿老闆等不到善意回應，決定提告。

這起住宿糾紛發生在上月24日，一對父母為了幫滿周歲的小孩慶生，找來朋友、同事共16人，包下民宿6個房間。不料入住後鬧一整晚，酒瓶、菸蒂、垃圾滿地，自行烹煮也不收拾，老闆委婉提醒音量放低，遭惡言相向「不然報警啊！」

隔天一大早，管家為準備早餐，發現杯盤狼藉的慘況，隨口問了一句「你們都沒整理喔」，被投訴態度不佳，委屈落淚一度想提離職；後來這群人自行整理環境，傷害已造成。

民宿老闆表示，發現對方給了負評後，立即提出溝通，到現在都已讀不回。「回應惡評的原意，是希望想來我們民宿狂歡的朋友，能明白這裡真的不適合開趴。」等了近半個月不見善意回應，決定提告。

(中時新聞網)