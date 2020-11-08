在賓夕法尼亞州的選舉人票確定由拜登取得後，使他得到273張選舉人票，他也順勢宣佈自己贏得2020年美國總統大選，隨即發表了他的當選聲明。拜登表示，將堅定地迎接來自中國大陸和俄羅斯日益激烈的挑戰，他也承諾要與歐洲和其他盟國重新建立良好關係。

軍事網(Military.com)報導，拜登在9月19日發佈在網站的聲明中，提到他對於未來美國軍事：戰略的看法：「我將成為美國軍隊總司令，履行美國總統最神聖的義務，即-保護我們這群穿著制服的男女，並且尊重他們及其家人所做的貢獻。」

他承諾結束在阿富汗和中東的戰事，並且繼承他的前任(也就是川普)，表示將「在第一時間將美軍從阿富汗撤出」

他說，美軍在阿富汗、伊拉克和敘利亞的任何剩餘人員，職務僅是「集中於反恐行動並為當地夥伴提供支持。」

拜登說：「當我就職以後，我會好好聽取我們的軍事指揮層、民防專家以及盟友的意見，然後就如何調整海外美軍做出最終決定。」

一般認為，拜登可能會使國防預算縮水，因為他在《軍官》雜誌的訪問時說：「我認為我們可以維持強有力的防禦，並以更少的成本保護足以我們的安全.....真正的問題不是我們投入多少，而是我們如何投資。」

這可能會使在川普政府時期的高額計劃（例如最近宣布的「500艘海軍艦隊」的計劃）只留在計畫書裡。

拜登表示，他將優先進行「對創新技術投資，以應對未來的威脅」，包括網路、太空、無人系統和人工智慧科技。

他對軍事官員說：「我們必須放棄一些與明日的戰爭無關的傳統系統，重新考慮我們和我們的盟友對我們的集體安全所作的貢獻。」

拜登也表示，他將尋求通過增加對外交、經濟戰略、教育和科學技術等其他工具，來發揮美國的力量。

拜登已承諾重新啟動“加入部隊”計劃，該計劃旨在支持軍人家庭和退伍軍人，他的妻子吉爾從第一夫人米歇爾•奧巴馬（Michelle Obama）入手。雖然行動節奏與拜登擔任副總統時的節奏不同，但他說白宮將確保軍事人員獲得有競爭力的工資，並為家庭提供支持，使其擁有蓬勃發展所需的資源，包括改善兒童保育和獲得發展的機會。就業和職業發展。

關於退伍軍人事務部，拜登表示，他將擴大福利範圍，以確保燒傷或暴露於軍事相關污染物的受害者，能夠獲得醫療保健和補償。他還承諾擴大退伍軍人的醫療機會，並將重點放在退伍軍人自殺和無家可歸的問題上，給予他們重要的關懷。

軍事網推測，拜登可能會選擇參議員譚美·達克沃思(Tammy Duckworth)當國防部長，她是一名有戰鬥經驗的女性，曾經是陸軍直竹機飛行員，在伊拉克失去雙腿的飛行員，這些特質會使她更關懷軍人的服利與退伍軍人處境。

(中時新聞網)