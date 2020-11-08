摩根士丹利證券指出，台積電憑藉5與3奈米製程強大競爭力，Apple Silicon將是未來關鍵增長助力；天風國際證券點名大立光是2021年下半年新iPhone鏡頭升級大贏家，強調股王最黑暗時刻已過，蘋果送暖台股題材開啟新篇章，台股兩大天王終於浮現合體機會。

蘋果新一輪新品發表會將登場，眾所矚目搭載蘋果自身ARM架構CPU的MacBook可望面世，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻推估，Apple Silicon於2021年約貢獻台積電營收2～3％，看似不多，然ARM架構CPU性能表現倒是觀察趨勢變化焦點，且台積電掌握CPU委外代工的優勢地位，不只Apple Silicon，英特爾的委外訂單也將提供實質營運挹注。

外資Bernstein說明，台積電第四季起供貨新MacBook採用的ARM架構應用處理器，高出貨量將延續到2021年第一季，換言之，台積電來年首季營運季節性可望優於過往，惟第二季或有庫存修正疑慮，不得不慎。

股王大立光股價今年來長期處於抑鬱狀態，多數電子指標股屢創新高，僅大立光受制於華為禁令，新冠肺炎疫情拖累鏡頭升級進度，壓抑股價不時面臨破底危機，幸好瑞信、匯豐、廣發、大和資本、瑞銀證券等仍正面看大立光來年營運，加持資金逢低布局信心。

天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤預言，2021年下半年的新iPhone將有重要規格升級，其中，二款高端機種的超廣角相機升級，更是顯著有感，預期大立光不只是超廣角相機鏡頭顯著升級最大贏家，自2021年開始成為iPhone新音圈馬達（VCM）供應商，加上股價已反映華為禁令與新進入者競爭壓力，最壞時期已過。

郭明錤預測，2021年新款iPhone也有四個機型，二款高階的超廣角相機將顯著升級至f/1.8光圈、6P與自動對焦（AF）；相較iPhone 12系列配備的f/2.4光圈、5P與固定對焦（FF）的超廣角相機，規格明顯提升。超廣角相機顯著升級提供更佳拍照體驗後，2022年下半年全部新款iPhone均將配備f/1.8光圈、6P與自動對焦的超廣角相機。

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