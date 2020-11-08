新冠肺炎疫情一波接一波，歐美狀況未見好轉，除延續在家工作、遠距學習的硬體商機，宅經濟概念亦持續發燒，富邦投顧欽點電子紙產業龍頭元太（8069），初評「買進」、推測合理股價51元。

元太公布第三季財報，營收季增19.3％、年增21.7％，毛利率48.2％則較上季增加5.8個百分點，本業優於預期，業外部分受匯損拖累，單季每股純益0.73元。富邦預期，在遠距教學與居家經濟需求延續下，元太第四季將可淡季不淡。

電子紙為一利基型且技術門檻較高之產業，潛在競爭者有限，投顧研究機構看好，元太競爭優勢難以撼動，長期龍頭地位鞏固。首先，元太在電子閱讀器領域市占率超過95％，電子閱讀器主要品牌如亞馬遜、Kobo、Barnes&Noble均使用元太的電子紙材料；其次，元太在其他領域亦為領先者，尤其在電子貨架標籤（ESL）上均獲大廠採用。

在強勁的導入需求帶動下，ESL上半年營收較去年同期增加131％、至24.26億元，且出貨量已超越2019年全年水準。元太經營管理階層表示，下半年的導入需求依舊強勁，預估未來數年ESL營收將以20～30％年複合成長率的速度持續成長，ESL扮演元太2020、2021年重要成長動能，法人亦看好獲利將連年以雙位數幅度增加。

綜上所述，法人估計，毛利率優於公司平均的ESL出貨增加，將可推升獲利表現，預估元太2020、2021年ESL出貨量將年增71與26.2％，達2,302、2,905萬片。

(工商 )