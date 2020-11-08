美國東西岸的科技與金融業大老，對拜登贏得總統大選紛紛發文祝賀，不約而同呼籲大選後一定要團結起來，共同修補選舉期間造成撕裂的傷口。

科技業聚集的西岸商界支技拜登立場相當鮮明。他周末確定贏得大選，矽谷科技大老對此相當雀躍。

跟川普關係鬧最僵的亞馬遜創辦人貝佐斯發文稱讚拜登勝選代表「團結、有同理心與正直」，這是上一任所沒有的典範。言詞之間不忘狠酸敗選的川普。

川普因貝佐斯的華盛頓郵報一直抨擊他、亞馬遜稅務問題、和指責亞馬遜等電商是導致郵政總局出現巨額虧損主因等，使兩人關係勢同水火。

因指責政府防疫不力而跟川普槓上的微軟創辦人比爾蓋茲，尋求跟新政府與國會領袖合作應付疫情。微軟總裁史密夫（Brad Smith）呼籲全國團結。

拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）成為美國史上首位女副總統，臉書女營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）與臉書執行長祖克伯妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）發文祝賀有黑人與南亞裔血統的她贏得歷史勝利，認為她反映美國多元化。

東岸商界大老裡，華爾街代表性人物摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）認為現在是團結時候，大家必須尊重選舉結果，支持政權和平轉移，一起應付國家更大的挑戰。

美國銀行家協會（ABA）執行長尼可斯（Rob Nichols）說協會準備好跟拜登政府與國會一起振興美國經濟。

美國商會執行長杜諾惠（Thomas J. Donohue）表示商會將跟新政府與國會合作，一起恢復公共衛生來保障民眾生命安全，和重振美國經濟。

耶魯大學管理學院9月底進行企業執行長調查顯示商界普遍支持拜登，77％受訪者會投票給拜登，逾六成認為他會勝選。

(工商 )