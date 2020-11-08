台股邁入2020年最後兩個月衝刺階段，MSCI明晟半年度調整將於11日清晨登場，加上台股雙王台積電、大立光得外資青睞，終於有機會合體向上，隨美國總統大選大勢底定，台股有機會走出神龍擺尾多頭行情，華麗轉身迎2021年。

MSCI半年度調整雖為台股變數，然近年來全球市場波動度大，加以不確定性因素攪局（如今年的新冠肺炎、美國總統大選），導致權重變化對市場引導性較低；就算全球研究機構均理解A股長期將搶占MSCI全球新興市場指數權重，短期擔憂程度仍相對輕微，且今年無A股擴大納入MSCI新興市場指數影響，台股本次權重只要不出現嚴重下滑，均不致受到來自權重調整太大負面衝擊。

其次，台股在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數權重上，已連續六次於MSCI季度調整中遭到下修，然隨加權指數攻高，權重獲台股好表現支撐、自然膨脹，上回的8月季度調整後，權重反而比六連降前更高，於MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數權重分別逾12與14％。

對台股更大的好消息是，摩根士丹利證券、天風國際證券分別指出，台積電憑藉5與3奈米製程強大競爭力，看好Apple Silicon成未來關鍵增長助力；大立光則是2021年下半年新iPhone鏡頭升級大贏家，兩大天王合體推升台股契機浮現。

蘋果新一輪新品發表會將登場，市場紛紛預料蘋果搭載ARM架構CPU的MacBook即將面世，恰逢雙11、年底消費旺季接連登場，新品題材搭上未來英特爾CPU委外代工機會，將提供權值王台積電業績長遠想像空間。

(工商 )