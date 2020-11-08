今年57歲的葉童，早年演出相當多膾炙人口的好戲，電視劇《新白娘子傳奇》她男扮女裝飾演許仙，和趙雅芝所飾演的白娘子成為經典。近些年影視作品逐漸減少的她，偶爾還能在網路上看到她的消息；先前，網路上曾曝光一組葉童開拍新戲的照片，那天她素顏現身，一笑起來略為明顯的皺紋，讓不少網友看了直呼歲月真是一把殺豬刀。

28年過去了，如今67歲的趙雅芝樣貌依舊，57歲葉童的變化卻大了許多。

先前以素顏示人的葉童 讓許多網友驚訝 (圖/ 翻攝自微博)

近日，葉童與老公陳國熹一同出席香港一場慈善晚會，身穿連身紗裙，雖然戴著口罩，但也顯得十分貴氣，只是有些網友還是說「白娘子(趙雅芝)還沒老呢，許仙已經老了」、「皮膚鬆弛，顯老了」、「許仙果然是凡人」。

近日出席慈善晚會的葉童 也成為網友討論的話題 (圖/ 翻攝自微博)

許多網友都會拿趙雅芝和葉童作比較，原因也是因為當年的《新白娘子》過於經典。而最近經常出現在螢光幕前的趙雅芝，頻頻被大家稱讚是「不老女神」，兩人相較之下，葉童在保養上，可能差了趙雅芝一點點。

保養得宜的趙雅芝 被網友稱為不老女神 (圖/ 翻攝自網路)

不論歲月在她們身上留下多少痕跡，但兩人自帶的明星氣場與自信，是誰都無法取代的。

(中時新聞網)