美國總統大選最終由拜登打敗川普，民進黨立委王定宇8日表示，目前台美關係是40年來最好的狀況，並不會因為拜登當選有所改變，他呼籲國民黨不幫忙就算了，但不要搗蛋。有網友找出之前綠委蔡易餘力挺川普的畫面反譏，「沒肩膀的執政黨要不要換掉？」

對於國民黨、川黑、藍粉等，持續攻擊民進黨押錯寶，王定宇說，民進黨對於台美關係經營，從來就沒有押寶，對美國關係經營是跨黨派的，這些酸言酸語的人，只不過是恨不得台美關係搞砸掉，除了心態相當要不得，並稱國民黨不幫忙就算了，但別來搗蛋。

對於王定宇的發言，臉書粉專《歷史哥澄清唬》在臉書上發文，表示其實本來不想酸，但看到他出來發言，就知道還是得幫高調。並指出，「都有新聞報導畫面了還説不是事實？自己看看吱己人的言行好嗎？民進黨酸不得是不是？有沒有執政黨的樣子？沒肩膀的執政黨要不要換掉？」

同時，該粉專也PO出相關新聞的畫面，並在圖中寫下，「誰是搗蛋鬼」、「各人造業各人擔，這樣甩鍋很難看」。

網友們也留言回應，「夜路走多了，終於讓你們碰到鬼」、「這些人真的很川普也…四年過去了，變偉大了嗎？」、「老梗了不是嗎？一直以來都這樣……其實感覺不到意外」、「無條件接受萊豬進口，不殺價的軍購，這叫盤子，不叫經營。靠金錢建立的關係，只是買賣，沒有感情。」

【鞭】 其實本來不想酸，但看到樹根王出來發言，就知道還是得幫高調。 #都有新聞報導畫面了還説不是事實？ #自己看看吱己人的言行好嗎？ #民進黨酸不得4不4？ #有沒有執政黨的樣子？ #沒肩膀的執政黨要不要換掉？ ---- 新聞摘要：美... 由歷史哥澄清唬發佈於 2020年11月8日 星期日

(中時新聞網)