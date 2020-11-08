知名YouTuber鍾明軒原本要配音《鬼滅之刃：無限列車》中文版，卻臨時被告知取消，氣得拍片狂罵，惹出一連串爭議，而當時網紅展瑞也在影片底下留言「我期待了一下」，引來網紅橫綱凱咪怒批，「身為百萬網紅的雙胞胎，這樣的回應是否有欠考慮呢？」

鍾明軒日前怒轟，代理商木棉花因為他有「政治立場」，臨時將他撤換掉，氣得在影片中詛咒木棉花倒閉，影片一出，不少YouTuber都留言支持，但發現風向不對後，留言就悄悄消失，目前只留下了愛莉莎莎和展瑞，其他都刪得精光。

一開始有許多網紅在影片底下留言。(圖/翻攝自鍾明軒youtube)

對此，橫綱凱咪也酸道，一開始YouTuber根本沒人想到會逆風，「因為YouTube的操作裡面有一個行銷點是很有用的，就是去對家留言區留言，其實也是行銷自己的一種，風向對的，可以增加上千人訂閱都有可能。」然而卻因為如此，不少YouTuber都被掃到颱風尾。

其實不只愛莉莎莎出面為鍾明軒辯解，展瑞也因為留言站出來解釋，自認沒有失言，留言只是自身習慣，「我期待配音，不等於新的配音員我會覺得可惜，也不等於我覺得不找他配音我就拒看等等聯想，我只是單純期待各種不同合作，為什麼不行呢？」

對此，橫綱凱咪表示：「這些YouTuber網紅們，尤其是展榮展瑞，你們兩個真的了解誰對誰錯嗎？」她坦言，如果鍾明軒是表達配音喜訊，那這樣留言沒什麼不對，「但是影片是鍾明軒大聲希望木棉花倒閉的影片，身為百萬網紅的雙胞胎，這樣的回應是否有欠考慮呢？」

在 Instagram 查看這則貼文 AqqCami 橫綱凱咪（@aqqcami4）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 7 日 下午 9:13 張貼

橫綱凱咪表達出疑慮，認為身為百萬網紅的展榮展瑞，對社會影響力很大，「事件發生時保持中立的最好方法就是分析事件，搶快沒用，網紅時代，影響力超過藝人的當下，請停止沒過腦的行為！」希望他們能夠更謹言慎行。

(中時新聞網)