雙11網路購物節即將來臨，刑事局提醒，切勿選擇自己不熟悉的網購交易模式，更勿聽從網友指示而輕易提供個人手機號碼、帳號等個資，以防遭詐騙集團盜用盜刷。南投呂姓男子日前就網購私下交易演唱會門票，被騙個資，帳戶遭盜刷騙走超過4萬元。

南投縣呂姓設計師，9月底在臉書專門交流演唱會票券的社團，徵求音樂節的票券，有網友私訊他，表示有票可轉讓，建議呂採用郵局「i郵箱」的方式取貨付款，呂同意以每張新台幣2000元價格購買3張。

呂因從未使用過i郵箱，不清楚使用方式，該名網友便以指導呂使用i郵箱為由，取得呂的手機號碼、出生年月日、身分證字號後4碼及郵局的帳號，呂不疑有他，將上述資料全數報予該名網友。

呂的手機首先接到詐騙集團假冒郵局所傳簡訊，以「後支付i郵箱回覆專屬門號」為名，通知呂將收到的「簡訊驗證碼」、「下載驗證碼」、「取件密碼」等資料，直接回傳給此專屬門號。

接著呂手機陸續收到由正牌郵局所傳申請金融卡「雲支付」的「簡訊驗證碼」、「下載驗證碼」，便依照前封簡訊內容指示，將收到的驗證碼一一回傳給所謂的專屬門號，事實上卻是將這些號碼傳給假冒郵局的詐騙集團，詐團因此向銀行提領、盜刷得手4萬多元。

刑事局預防科指出，本案例詐團以申請i郵箱寄件為由，取得被害人帳戶等個資，事實上卻是將被害民眾的個人資料用於申辦行動支付，形同直接取得被害人帳戶的使用權，再假藉變更支付方式，取得被害人的信用卡資料進行盜刷。

過程中，詐團假冒郵局、銀行傳送簡訊，以假亂真的手法，使被害人在毫無戒心的情況下將個人資料全部交出。被害人不但郵局帳戶被詐騙集團以雲支付提領1萬餘元，信用卡也遭盜刷2萬7000餘元，總共損失超過4萬元。

(中時 )