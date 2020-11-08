不少情侶交往時濃情蜜意，遇上節日除了彼此的陪伴，更少不了送禮傳情。不過緣份盡了時，情人給的禮物到底該留下來，還是丟掉？有些人因為不想看到物品留有前任影子，怕喚起不好回憶，會選擇丟掉。但大部分網友卻認為「好用就繼續用」，並透露「這些物品」必丟！

一位網友在PTT「WomenTalk」上發問表示，和朋友聊到，若不是因為感情撕破臉導致分手，而是彼此感情無法繼續下去而分手的前任情人所致贈的禮物，「分手後會繼續用嗎？」原PO坦言，自己會繼續用，例如錢包手錶包包之類的日常必需品，可能是用習慣了，就算分手後也會繼續用，但也不是懷念對方。

對此，就有不少網友表示，會通通丟掉，或集中封存在一個角落。「不會，通通丟掉，看到會不爽」、「無論哪種都不會再用，還是朋友就整理起來放一個袋子」、「看自己吧如果會睹物思人會傷心就收起來，不會就沒差」。但網友坦言，並不是所有前任給的東西都要丟掉，而是「好用就繼續用」，只要東西實用，看到不會影響情緒，繼續用又何妨。

網友坦言，並不是所有前任給的東西都要丟掉，而是「好用就繼續用」(摘自PTT)

網友表示「和平分手那就變朋友送的，幹嘛不用」、「好用的東西，當然繼續用」、「用呀，老公的prada錢包是前女友送的，從交往到現在五年了還在用，為什麼不能用」、「會啊，因為已經是我的東西了」、「實用的就繼續用啊」、「項鍊丟掉、包包繼續用」、「全都會繼續用不會刻意丟掉，分手是自己的事，物品是無辜的」。

不過，網友也指出，除了實用的東西外，前任送的紀念物、卡片、飾品就沒必要留下。「用啊不要浪費，不過卡片那種就可以跟它say goodbye了」、「今年初大掃除把前任的卡片都丟了，不過物品我會繼續用」、「不實用的紀念禮物，例如卡片小飾品之類的會丟掉」、「實用的東西會留，卡片、項鍊之類的東西就全部都丟掉」。

(中時新聞網)