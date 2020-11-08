本屆世衛大會(WHA)復會11月9日至14日以全線上方式進行，外交部今天表示，截至目前為止我方未收到邀請函。對於中國阻撓台灣參與WHO，外交部表達高度遺憾及強烈不滿。也預計在下周WHA復會期間，規劃舉辦以癌症為主題的線上會議，邀請各國官員及專家共同切磋交流。

外交部副發言人崔靜麟表示，本（73）屆WHA復會很遺憾截至目前為止，我們還沒有收到邀請函。對於中國阻撓台灣參與WHO，以及WHO持續漠視2350萬台灣人民的健康人權，外交部表達高度遺憾及強烈不滿。

外交部指控在全球目前仍深陷新冠肺炎疫情嚴重威脅之際，一再宣稱全球應攜手共同防疫不遺漏任何人的WHO，卻仍基於政治考量，拒絕邀我參與WHA，不僅是漠視我國人民的健康權，對於WHO憲章揭櫫的「全民均健」崇高目標無疑也是一大諷刺。

他說，我們深信「德不孤、必有鄰」，在我國努力爭取參與WHA的過程中，國際社會的聲援力道越來越強勁，包括美國再次發表聲明敦促WHO幹事長邀請我出席WHA並鼓勵WHO擴大與台灣有意義合作。

最近歐洲、非洲、拉丁美洲等地區國家的行政及立法部門相繼公開表達對我支持，各國媒體及國際醫衛NGO等也大力予我聲援，崔靜麟指出，這在在彰顯台灣參與WHA實係攸關全球公衛健康的重要議題，並已廣獲國際社會的支持。外交部與衛福部將會善用不斷累積的強大國際支持動能及聲量，持續積極爭取完整參與WHO所有會議、機制及活動。

他說，今年5月15日衛福部曾與外交部合作舉辦新冠肺炎防治視訊論壇，獲得各國與會者好評，肯定我國持續透過舉辦專業交流活動，與國際分享台灣經驗及技術。因此，我們在下週WHA復會期間，也規劃舉辦以癌症為主題的線上會議，邀請美、歐等國相關官員及專家共同切磋交流，以具體行動落實台灣對全球醫衛做出具體貢獻之承諾；論壇成果將適時對外說明。

(中時 )