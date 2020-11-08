台中市長盧秀燕下賭注要留下總冠軍，如果中信兄弟輸球，她會戴上爆炸獅子頭假髮跑一天行程。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、張廖萬堅、莊競程、陳柏惟等人，今晚都到洲際棒球場台中主場為中信兄弟加油。（摘自黃國書臉書／盧金足台中傳真）

中華職棒總冠軍賽中信兄弟與統一獅睽違11年再次爭霸，對副總統賴清德嗆聲統一獅將抱回總冠軍，台中市長盧秀燕下賭注要留下總冠軍，如果中信兄弟輸球，會戴上爆炸獅子頭假髮跑一天行程，今晚最終冠軍賽，中信兄弟最後以4比7飲恨，統一獅奪冠，明天盧秀燕有兩個公開行程，上午9時30分首場在市府主持「2020台中電競嘉年華-酷城市FUN肆玩啟動儀式」，願賭服輸，首度有市長戴獅子頭跑行程，造型備受矚目。

中華職棒總冠軍賽正熱烈開打，首戰於上月31日在台中洲際棒球場開打，採7戰4勝制系列賽，盧秀燕除了到球場開球，還多次到台灣大道市政大樓前廣場與球迷一起觀看大螢幕直播，為中信兄弟加油。

對賴清德嗆聲統一獅將抱回總冠軍，盧秀燕喊話「賴副總統，這是不可能的事情，台中一定會贏！」還下賭注，如果賴清德輸了，要到台中作客，行銷台中農產品；如果她輸的話，會戴上爆炸獅子頭假髮，跑一天行程。

盧秀燕還說，「賴副總統已知道此賭注」，如果她輸了，一定信守承諾，戴上爆炸獅子頭假髮，如果她贏了，賴清德也會來台中幫忙行銷農產品，盼球迷集氣把總冠軍留台中。

今晚精彩賽事高潮迭起，無奈中信兄弟最終戰以4比7落後統一獅3分，南霸天拿回冠軍，盧秀燕要兌現「中信沒拿總冠軍要戴爆炸獅子頭假髮」承諾。

明天盧秀燕兩個公開行程，包括上午9時30分出席「2020台中電競嘉年華-酷城市 FUN肆玩啟動儀式」、10時30分主持旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程開工祈福典禮。

「我喜歡吃獅子頭，不喜歡戴爆炸獅子頭」，盧秀燕對冠軍賽信心十足，還號召大家拚命吃獅子頭，但賽事結果出爐，中信兄弟成績一度大幅落後，挺中信兄弟的球迷難掩心情緊張。

包括立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、張廖萬堅、莊競程、陳柏惟等人都到洲際棒球場台中主場為中信兄弟加油，但難擋統一獅強攻，中信兄弟無緣冠軍。

(中時 )