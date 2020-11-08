楊丞琳連續3場小巨蛋演唱會順利落幕。（粘耿豪攝）

楊丞琳「LIKE A STAR」小巨蛋演唱會今（8日）第三場，人在大陸的李榮浩現身大螢幕中，播出他預錄電吉他彈奏的畫面，楊丞琳則現場演唱〈曖昧〉，夫妻倆因新冠肺炎疫情分離兩地的第228天，終於在小巨蛋合體，楊丞琳強忍情緒，哽咽地說：「今天沒演唱會嘉賓只有『家人』！唱這首歌特別緊張，比開場還要緊張，雖然我們沒有〈曖昧〉己成定局，但對我來說是值得紀念的。」

楊丞琳表示，原本已邀請李榮浩助陣小巨蛋第三場演出，沒想到他最後仍無法來台，只好透過雲端合作，「我們8個月沒見面了，一年也才12個月，8個月沒見真的很恐怖，我現在是短髮，會不會下次見到他已經變成長髮」，無奈不知何時才能再見老公，而楊丞琳也在演唱會的場刊裡提到，等疫情過去後最想去的地方「當然是去找我先生」。

她此次巡演不同以往，唱跳橋段大幅增加，演唱會上提到36歲重新拾回舞者這個身份，楊丞琳笑說被之前楊媽媽酸了一下，「但夢想不嫌晚，包括『出櫃』，如果你活到一個歲數決定做自己，我支持你們，相信你們身邊愛你的人也會支持，我愛你們」。

楊丞琳連續3場小巨蛋演唱會順利落幕。（粘耿豪攝）

楊丞琳連續3場小巨蛋演唱會順利落幕。（粘耿豪攝）

演唱會後慶功記者會，提起她首場在台上自爆跌落舞台，事後李榮浩擔心她傷勢，在微博生氣發文，楊丞琳幽默自嘲：「我們兩個就是大嘴巴夫妻！但他太誇張，透露了很多我不想讓大家知道的事情。」連她得吃消炎藥才能止住身體疼痛的秘密也公開。

對於李榮浩隔空擔任嘉賓，她在台上演唱時深情望著老公，楊丞琳說：「其實這一段，我在總彩時一句都彩不下去、泣不成聲，工作人員還偷拍我的照片傳給他（李榮浩），後來我看到他傳簡訊來，說我『哭屁啊』！」小兩口互動甜蜜可愛。聊及演唱會接下來演出場次，楊丞琳表示已取消原訂二場的大陸演出，期盼疫情盡快過去，早日帶著這套巡演再和大家見面。

(中時 )