氣象局預報資料顯示，本周為東北風的天氣型態，各地均有降雨機率，其中基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢，明晚至周二清晨為本次東北季風最冷時刻，白天北台灣高溫僅20-22度，其他地區則為24-27度；今年第21號颱風「艾陶」最快明日生成，由於距離遙遠，對台無直接影響。

氣象局預報員葉致均表示，至於昨日上午生成的熱帶性低氣壓TD24，最快明日有機會發展成今年第21號颱風「艾陶」，不過該行徑方向往西朝中南半島前進，對台灣無直接影響，但中高層水氣會飄到台灣使得中南部雲量增厚，山區屆時有零星降雨機率。

另外本周在菲律賓東方低壓帶有熱帶擾動發展的跡象，氣象局將持續關注。

葉致均指出，本周為東北風的天氣型態，北台灣天氣濕涼，其他地區早晚也有涼意，明晚到周二清晨是這波東北季風最冷時候，低溫約18-21度，白天北台灣高溫僅20-22度，其他地區則為24-27度。

氣象局表示，下周北部、東部整體濕涼，周三（11）起至周日（15）雨區擴大到桃園以北至整個東半部，需提防局部大雨。(摘自氣象局:報天氣)

周二白天開始將緩慢回溫，桃園以北約23度，竹苗花東約26-27度，中南部約29-30度。

不過周二至周三(11)清晨仍受東北季風影響，北部、東半部及中南部山區有局部降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有較大雨勢發生的機率，請民眾多加留意。

周三白天起至下周日(15)冷空氣稍減弱，台灣附近仍以東北風環境為主，桃園以北及東半部地區有降雨機會，東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲。

(中時 )