一名自稱「大麻系藥師」的正妹網紅「小清欣」，在IG小有名氣。外表清新脫俗的她，褪下藥師袍後，竟擁有前凸後翹的傲人身材，近年受不少網友追捧。《中時新聞網》日前報導後，隨即引來網友蓋樓盼起底，如今真的有人找出她服務的藥局。

這名「地表最兇」的火辣女藥師，已成為PTT紅人，鄉民高度關注，「這個水準真的高」、「身材太扯了！我需要退燒藥」、「跟AV女優Julia有像！超性感」、「我好像知道這家藥局欸」。

有網友質疑「小清欣」是否真的持有藥師執照，她本人親自回應，透露自己「我一直是藥師」；靦腆表示「謝謝，沒想到會上表特」。有網友發現她工作地點，詢問「是在新北三重正義北路那間藥局嗎」。

「小清欣」不僅是一名藥師，更兼職模特，經常在個人IG分享照片，圈粉8.8萬人。特別喜歡看動漫、追劇、旅遊。自述藥師工作繁重，尤其是在大醫院的工作經驗，讓她特別有感觸，儘管薪水不高，卻能從中學習到不少專業知識。

「小清欣」身材火辣，經常在IG分享美照。（翻攝IG）

(中時新聞網)