公視第7屆董監事審查會本將於明(9)日上午召開。但國民黨團推舉的5位審查委員今（8）日投下震撼彈，決定全數不參與審查。形同審查會議已流會。

國民黨推派的審查委員之一、前立委陳學聖表示，不參加審查會議理由有4點。首先是行政院提名董監事候選人名單的綠營黨派色彩太濃厚。其次是審查時間太倉促。再來是有部分審查委員剛回國，還不能參與審查。最後則是因作家蔡詩萍遭拔公視主持人職務一事。

蔡詩萍原為公視招牌節目《主題之夜》主持人，但陳學聖日前爆料，蔡詩萍因討論「新疆再教育營」的角度「不是上面想要的」而遭撤換，改由媒體人范琪斐接任。

陳學聖表示，蔡詩萍遭拔主持人一職完全是政治事件，對國民黨團推舉的審查委員來說，會希望了解董監事候選人對此事件的態度，決定是否投下同意票。他也認為，候選人名單中「有些人一看就知道是綠的」。基於以上種種事由，決定不參與會議，希望暫緩審查。

第7屆公視董監事目前只有7名董事、1名監事通過，不達法定人數，無法組成第7屆公視董事會。文化部日前已提出共18位董監事候選人名單。將由各黨團推舉的審查委員會審查，包含民進黨團8位、國民黨團5位、民眾黨團及時代力量黨團各1位。

依照《公視法》，董監事通過門檻為4分之3以上審查委員同意，國民黨團推舉的審查委員若缺席，即使會議照常舉行，仍無法達審查門檻，形同流會。事實上，公視董監事難產向來是每屆必然發生的難題，過往更曾有900多天未產出新任董監事的紀錄。

(中時 )