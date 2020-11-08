妙齡女不幹了 直接開賣場廣播控訴主管惡行（ TikTok News）

不做的最大！雖然「優雅轉身」是離職最好的方式，不過某些情況下，翻臉只是因為忍無可忍。一名美國德州年輕女子，在知名量販店沃爾瑪工作，難忍職場霸凌決定走人，離開前她直接打開賣場廣播，控訴主管種族歧視、性騷擾、對待員工像「屎」，甚至用髒話嗆爆主管。結果影片放上社群媒體，短短48小時就獲得110萬讚，更有高達2000萬次轉傳。

拉格蘭（Shana Ragland）表示她在沃爾瑪工作1年7個月「極度痛苦」，並用「有毒的」形容整個工作環境。從她上傳抖音（TikTok）的影片可看到，她在營業時間打開了賣場的廣播系統，直接控訴3名主管有種族歧視，會無故開除黑人員工，對待員工就像屎（Shit）一樣。另有主管涉嫌對員工性騷擾。

拉格蘭最後氣到直接用6個F開頭美國國罵狂飆公司、主管，這段辭職宣言的最後結語是「我他XX的不幹了。我不玩了。（I fXXXing quit. I’m out.）」，說完這些她便重重摔下話筒。

而這段影像放上抖音，短短48小時就獲得110萬讚，更有高達2000萬次轉傳。拉格蘭還分享了另外一段，顧客在賣場內拍攝的影片，只見許多客人和員工聽到拉格蘭的「宣言」，一開相當震驚，不久就有人說「太好了」，另一人則是開始歡呼。

拉格蘭後來在推特上特別感謝自己的丈夫，表示如果不是他的支持，自己真的無法辭職，更說丈夫「逼」她回大學繼續追求夢想。

(中時新聞網)