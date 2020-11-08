黃國倫8日迎接58歲生日，他與愛妻寇乃馨感情甜蜜，他因要參加27日到29日的「因為愛琴」吉他音樂節，所以飛回台北，夫妻分隔兩地3個多月，寇乃馨今年特別送上定價15萬美金（相當450萬台幣）的「吉他之神」馬丁D200給他當生日禮物，她8日在上海接受本報訪問笑說：「國倫是一個很節儉的人，他現在的存款當然買得起，但他捨不得，我說我買給他。」她笑稱已想好明年想要的生日禮物，「我要他再寫一本書給我，他追我的時候，有把戀愛點滴寫成一本書」。

寇乃馨笑稱許多朋友常問：「難道不怕把老公寵壞？」但她認為女人自己有實力，男人自然會珍惜，「簡單來說，就是吉他很貴姊更貴」。兩人婚後沒有分開這麼久過，「我們算是很黏的夫妻，以前最長分開10天，這次再碰面也要12月下旬了，現在我們每天視訊1、2小時」。她對於老公的吉他收藏如數家珍，「現在音樂圈聽說有傳言，黃國倫是亞洲最厲害的吉他收藏者，他有超過150把吉他以上，有些連博物館也沒有」。

寇乃馨目前在大陸主持4個節目，包含央視《星光大道》、廣東衛視《眾創英雄會》與《健康有道》、天津衛視《愛情保衛戰》，也投身淘寶直播和抖音直播，還授課如何創業與直播，成績不俗，甚至有傳言指她「非常發達」，問及收入她笑而不答。

(中時 )