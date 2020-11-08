美國總統大選，民主黨總統候選人拜登跨越門檻，篤定當選下一任美國總統。而現任總統川普除了盼透過法律戰，要求關鍵戰場重新計票，扭轉情勢，並在推特上怒文連發。對此，有粉專分析美國大選選情，並直觀的說，其實川普的司法戰和不認輸只有三個字，就是「輸不起」。

粉專「逆風的烏鴉」今(8日)發文表示，川普已經宣布不接受這個結果，會打法律戰，很多川粉認同這個觀點，主要原因之一就是雙方票數相差太近，還有質疑通訊投票的可信度，但這有沒有道理？因此整理美國在二戰後的18次總統大選，從得票率的差距看，前六位分別是1960年甘迺尼勝尼克森，差距0.1%；第二名2000年高爾勝小布希(普選票)，差距0.5%；第三名是1968尼克森勝亨佛瑞，差距0.6%；第四、第五名是2016希拉蕊勝川普(普選票)和1976卡特勝福特，差距2.1%。

該粉專提到，以上述數據分析，拜登和川普的2.9%差距，其實並不是特別驚世駭俗的差距，當然，川粉會說今年最大的弊端來自通訊投票，但其實美國選舉採用不在籍投票和通訊投票的歷史由來已久。

因此，該粉專認為，「其實川普的司法戰和不認輸只有三個字，就是『輸不起』。如果真要輸不起，過去有更多人比他更有資格，2000年高爾曾經打司法戰，但最後終於還是決定認輸。他認輸的原因，是擔心傷及美國的民主憲政，『民主憲政』這四個字不曾存在在川普的腦子裡，所以川普不會做和高爾一樣的決定。」

(中時新聞網)