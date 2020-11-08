匯率絕對是兩面刃。美元持續疲弱下，人民幣、新台幣匯率驚驚漲，國民消費實力大增的同時，牛津經濟研究院提醒，2020年3月以後新興經濟體貨幣對美元普遍「升升不息」，原先是帶動了新興市場GDP的走升，但是如果2021年外匯市場按照同樣方向、同樣速度發展，對新興市場經濟體構將形成無法自我控制的上行風險。台灣經濟研究院則提醒，便宜的美元會導致流動性大增，可能隨之引發金融資產與債務的兩大泡沫。

中華經濟研究院經濟展望中心舉例，今年來台灣出口表現月月出現佳績，但以台幣計價，2020年1至9月出口實際為衰退，且市場預估，當新臺幣對美元匯率每升值1元，央行帳上就會出現新臺幣5千億元的未實現匯損。此將影響央行繳庫，乃至於我國財政收入。

2020年3月下旬迄今，美元有效匯率貶值7％。台灣經濟研究院研六所所長吳孟道指出，隨著美元不斷下探低點，國際金融市場討論「美元危機正在形成」的熱度持續上升，美元指數（DXY）目前逼近前波低點92.144。今年以來，從高點到低點，不到半年期間，美元指數整整跌了10.4％，「這樣的現象，在過去，並不多見」，美元中長期貶值趨勢已然成型。

吳孟道提醒，伴隨美元的弱勢與市場流動性大增，投資人與一般大眾必須謹慎於隨之而來的金融資產與債務兩大泡沫。畢竟在實體經濟表現依舊疲軟下，資金只會更加湧入金融資產，賺取相對較高的資本利得。此外還有疫情期間大規模的紓困加購債舉動，配合零利率政策壓低資金借貸成本，讓發債籌資變得更為吸引人，連帶也加速吹大債務泡沫。

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