台灣大賽打到扣人心弦的第7戰，統一獅不僅克服1勝3敗劣勢，更逆轉一度以3比4落後的比數，後來居上收下隊史第10座總冠軍。不是獅迷的球迷也幫統一加油，不為別的，只為即將展開的統一集團優惠活動。

今年台灣大賽，由中信兄弟對上統一獅，開打前就有不少非兩隊的球迷討論該支持誰？許多人為了統一優惠力挺「喵喵」；被網友暱稱「爪爪」的兄弟，其母企業中信，在金融方面的實質優惠，反而沒有包辦民生消費的統一這麼吸引人。

統一如眾多網友所願在台灣大賽勝出，網友猛cue「安心亞」，更不忘留言「謝謝中信6連亞」，左手拿優惠、右手key鍵盤補刀。

統一不僅擁有全台最多據點的超商，旗下康是美、統一時代等相關企業，也加入這波慶祝行列。

11月13日至15日，康是美全店消費不限金額享85折，消費滿2000元再送OPEN POINT100點，購買指定商品再享OPEN POINT點數12%回饋；統一時代百貨台北店、高雄店及高雄夢時代，全館指定櫃位（含餐飲）消費滿1000元，即送100元電子特別券。

(中時新聞網)