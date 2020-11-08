中信兄弟在台灣大賽3勝1敗絕佳聽牌機會，被統一獅連贏3戰大逆轉輸球，近7年苦吞第6亞，賽後總教練丘昌榮面色凝重，開頭第一句話就說「對不起球迷」，強調選手都很努力，責任全部自己扛起，「繼續把不足地方練更好，下次讓對手沒機會逆轉。」

中信兄弟輸掉首戰後連贏3場取得聽牌，不料G5開始走下坡，統一獅連續擊潰兄弟先發洋投羅傑斯、德保拉、米蘭達，兄弟自家得點圈打擊率也慘兮兮，G7一度取得領先，但最後還是輸給統一獅，賽後丘昌榮說，「真的很對不起球迷，有這個機會但沒拿到勝利、冠軍，球員真的都很努力，是我沒有把他們帶好。」

丘昌榮強調一整年球員都盡力了，但總冠軍賽3連勝後3連敗，其中一定要檢討，「我這邊一定是教練有地方沒做好，會好好自我檢討，明年還要開始，進去會繼續鼓勵他們，把不足地方練更好，下次讓對手沒機會逆轉。」

丘昌榮則表示，接下來都交給球團，自己也不知道會如何。

(中時 )