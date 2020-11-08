統一獅是中職草創時期的元老球隊，投入已長達31年，即使其間經歷賭博放水等風風雨雨，統一集團對於中職的支持從未間斷，儼然南天一柱，在最黯淡的時期提供最有力的支撐。

獅隊今天抱回隊史第10座總冠軍，距離2013年擊敗義大犀牛封王，這段期間的2014-19年有著6年的「冠軍荒」。而上次獅隊最長的冠軍乾旱期是2001-06年，剛好也是6年，不過從2007起就連續3年奪冠，成為第3支締造三連霸的勁旅。因此這次奪冠對於沉寂多時的獅子軍而言，說不定是邁向另一個顛峰的開端。

目前的總教練「大餅」林岳平和當年的「飛總」呂文生都是獅隊球員出身，帶兵也都強調帶心，因此很能得到人和，上下一條心毫無隔閡。像這次系列賽獅隊帶進全聯盟最年長的高國慶（42歲）、排第二的潘武雄（39歲），還有38歲的潘威倫，而最年輕的林靖凱才20歲，餅總卻能善用每個人的優點，發揮每一分戰力。

有趣的是，球季剛開打時評估今年奪冠熱門，大概不出樂天桃猿、中信兄弟、富邦悍將這三隊，原因不外乎是戰力完整或找來的洋投實力堅強。反觀獅隊陣容老的老、小的小，洋投的身價也遠遠比不上其他球隊，連餅總自己都不看好今年的戰績會有多好。

然而經過上半季的磨合，下半季獅隊的隊型逐漸確立，加上新洋投都是球季過了大半才加入的「新鮮手臂」，反而投出令人驚喜的佳績。獅隊的表現也彷如脫胎換骨，像獅隊上半季有明顯的「恐象症」，交手20場輸16場，下半季再碰頭卻只輸6場，完全改觀。

從下半季後段獅隊一路穩紮穩打，最後一周在逆境中連贏富邦、中信，拿下另一張總冠軍賽門票，進入台灣大賽後又從1勝3敗的淘汰邊緣大逆轉，3連勝奪下隊史第10冠，真可說是今年中職最令人動容的灰姑娘傳奇。

(中時 )