據悉，台美高層經濟對話將在近期內舉行，最快12月中旬左右召開，並不受美國總統大選結果影響。據透露，初步規劃擬由經濟部政次陳正祺親自率團赴美國與會，相關政府首長則在台灣同步以線上視訊會議方式出席對話，將就供應鏈重組、5G乾淨網路、新南向等8大議題交換意見。

而拜登當選美國總統，台灣解除萊豬進口障礙不會改變，財經高層說，我已獲美跨黨派議員支持洽簽台美雙邊貿易協定（BTA），只要美方USTR（貿易代表署）準備好，局勢會順勢而為，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）復談機會很高，洽簽BTA對台美雙方都有正面助益，不會因政黨輪替生變。

美總統大選後，台美經貿最優先的重點工作，就是正式啟動「台美經濟對話」機制，國安高層昨證實，台美經濟對話近期內將展開，相關議程及日期，正由駐美代表處與國務院洽商中。據悉，美國國務次卿柯拉克9月中來台舉行會前會，雙方就預定年底前舉行正式對話。除貿易代表署外，台美雙方另闢一軌戰略經濟對話機制。

高層表示，台美經濟對話是政府對政府、官方對官方的機制，且獲美國跨黨派國會支持，凡是行政團隊評估對雙方都有正面利益，沒有和美國大政策扞格的方向，就不會輕易改變，例如2015年美邀我加入的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），未因雙方政黨輪替而中斷。

據悉，美方9月率團來台，這次擬由我方率團前往美國，初步規劃擬由陳正祺率團前往。考量疫情及年底總預算審查重要政務，經長王美花、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、外長吳釗燮等首長，則以線上視訊方式參與台美經濟對話。

雙方擬就經濟繁榮網絡、5G乾淨網路、產業供應鏈重組、印太戰略、新南向政策、基礎建設能源、投資審查、婦女經濟賦權等8議題交換意見。供應鏈重組方面，因應美中貿易大戰，2019年台灣推動台商回台政策，已有200多家台商響應，而台灣半導體產業從晶圓製造、封裝測試有完整生態系，美方展現高度興趣，台灣有條件成為美國全球供應鏈的信任夥伴，台美將加強深度合作。

另美方推動「乾淨網路」倡議，維持網路資訊安全與個資保護，台灣有5家電信商全列入美國務院評定31家「可信賴5G乾淨網路營運商」，台美在5G網路可深化合作。基礎建設及能源方面，台美已洽簽MOU建立平台，正就進軍印太地區第三國合作基建模式展開洽談中。

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