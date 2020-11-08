儘管民主黨候選人拜登勝出，但參議院多數花落誰家卻懸而未決，原因在於喬治亞州無人得票率超過50％的法定門檻，意味該州明年1月還須再次投票分勝負。

到目前為止，共和黨與民主黨在參院各拿下48席，喬治亞州的兩席頓時成為關鍵。目前喬治亞州訂於1月5日舉行決勝投票。

儘管北卡羅萊納州與阿拉斯加開票尚未完成，預料共和黨拿下的機率較高，即便如此，仍未取得多數黨應有的51席。

過去20多年來，喬治亞州從未見民主黨參議員勝選。不過拜新選民大增所賜，民主黨明顯搶下共和黨部分支持度，使得兩黨勢均力敵。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）上周六在紐約布魯克林歡慶拜登當選的遊行現身，他表示「我們只要拿下喬治亞州，我們就改變美國了。」

民主黨目前已取得眾院多數席次，一旦取得參院多數，意味華府將大權在握，拜登提名人選以及推行法案，都將獲得國會支持。倘若無法取得參院多數，意即由參院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）將成為制衡拜登政府的力量。

兩黨將傾足全力在未來兩個月大打選戰。川普頭號盟友、共和黨參議員佩都（David Perdue）將面臨民主黨候選人歐賽夫（Jon Ossoff）的挑戰。到上周四早晨，佩都的得票支持度達50％，但到最後卻掉至49.997％。另一方面，共和黨參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）將對決黑人牧師沃諾克（Raphael G. Warnock）。

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