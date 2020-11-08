日前網紅「罔腰」直播破壞綠島民宿，引發爭議，現在又傳出一家位於日月潭的民宿，10月下旬被16名客人包棟，通宵狂歡不聽民宿老闆規勸，反嗆「不然去報警啊」，最後還在網路上給負評。民宿盼客人撤銷負評，卻被已讀不回，最終決定提告妨礙名譽。

據ETtoday報導，民宿老闆表示，一對父母為替小孩慶祝周歲，10月24日包棟，總共16人住。一行人徹夜狂歡到早上，老闆委婉請對方降低音量，竟被嗆「不然去報警啊」。隔天民宿管家前往整理，見到現場滿地垃圾、煙蒂、杯盤狼藉的「慘狀」，忍不住「啊~你們都沒整理喔！」，竟被客人投訴態度不佳，管家認為遭到糟蹋與侮辱，當天就哭著說要離職。民宿老闆表示，雖然後來是由房客自行整理環境，但傷害已經造成。

事後他發現對方給負評還說「態度惡劣」、「環境髒亂」，便將住房需知傳line給訂房者，並希望對方撤下負評，但卻被已讀不回。民宿老闆認為辛苦經營15年的商譽不容抹黑，不是服務業就該吞下所有不合理，因此決定提告。

(中時新聞網)