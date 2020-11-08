1美元對新台幣28元已是新常態，數位資產業估測，短期內美元並無大幅貶值的可能，比特幣價格在1個月內漲破15,000美元，今（8）日24小時交易已站穩此關鍵價位，錨定有「數位美元」之稱的穩定幣「USDT」（1 USDT約等值1美元），在便宜美元下，創造近2個月來的新高交易量。

數位資產商抓住時機，向投資人大推收益型方案，讓中長期希望持有美元的參與者，擁有新的穩健增值及低風險管道。包括台灣量化交易團隊Bincentive運用AI與量化模型，搭配區塊鏈智能合約所推出的X-Saving交易策略；台灣老牌的虛擬貨幣代買代賣平台MaiCoin則推出穩定收益產品收滿益，都是運用USDT作為標竿。

基於虛擬貨幣市場向來十分波動，兩家業者因此都主打「穩健投資模式」，試圖讓場外觀望者能稍力安心。Bincentive表示，為了達到較為穩健的策略目標並有效地降低風險，資產的交易策略將透過多間大型的知名交易所進行，以便分散風險。

(工商 )