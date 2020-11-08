美國總統大選經過幾天開票，8日上午大勢底定，由民主黨候選人拜登勝出。而近期民進黨政府也遭到藍白等在野黨齊聲批評，過度押寶川普。對此，國民黨前主席洪秀柱直言，藍營曾多次提醒莫要押寶傷害台灣，但綠營卻仍放任支持者攻擊，還卸責稱是「機器人帳號」所為，是真的當拜登和他的團隊很好騙嗎？

洪秀柱8日在臉書上表示，在祝賀拜登當選的同時，也不免度對於台灣未來的處境感到憂心。並指出，之前在「護憲保台」論壇當中，已經幾度呼籲民進黨政府不要「押錯寶」，對於他國的內政應保持中立、尊重，但很可惜的是這些建議並未被民進黨政府重視。

對於美國大選開票至今，民進黨民代以及多位親綠人士、意見領袖，紛紛在社群平台或政論節目中大放厥詞，洪秀柱感嘆，「這些言論難道真與民進黨的路線毫無半分關係？相信全台灣的民眾都看在眼裡！」

洪秀柱指出，撇開綠營網軍「出征」AIT等事不談這幾天光是民進黨籍的市議員、立委，就有許多人光明正大的直接在臉書上或是以行鄧表達對川普的支持。她質疑，這些難道都不算「押錯寶」的胡亂表態嗎？「還是民進黨政府已經窮到只能梭哈、押寶川普？」

洪秀柱強調，國民黨多次向政府提醒亂押寶的結果將重傷台灣，民進黨政府不僅置之不理，甚至變本加厲的放縱黨籍人士亂開砲，事後再把責任全部推卸到「親共人士」、「機器人帳號」身上，到底是低估了國人的智商，「還是真以為拜登未來的執政團隊都如此好騙？」

洪秀柱也呼籲民進黨政府懸崖勒馬、回頭是岸，盡快研擬出因應措施、調整路線，不要將全體國人的利益棄之不顧。

美國媒體報導，拜登已宣布贏得第59屆大選、當選美國第46任總統，我們在恭喜拜登的同時，也不免度對於台灣未來的處境感到憂心。 前兩次的「護憲保台」論壇當中，我們已經幾度呼籲民進黨政府不要「押錯寶」，對於他國的內政應保持中立、尊重，但很可惜... 由洪秀柱發佈於 2020年11月8日 星期日

(中時新聞網)