雖然美國總統川普尚未承認敗選，民主黨總統當選人拜登似乎已摩拳擦掌，準備「逆轉」川普任內的諸多政策。美媒7日報導，拜登打算上台後立刻簽署一連串行政命令，包括留在世界衛生組織（WHO）、重返《巴黎氣候協定》、設立疫情應對特別工作小組等。

《華盛頓郵報》引述知情人士說法報導，拜登就任後，將立即兌現他的競選承諾，撤銷川普時代的多項爭議政策，包括讓美國停止退出世衛、重新加入《巴黎氣候協定》，同時也會廢除川普上任首州就簽署的穆斯林國家入境禁令，並實施前總統歐巴馬任內的「追夢人計畫」（DACA，全稱為幼年抵美暫緩遣返計畫）。

事實上，拜登在競選期間就多次承諾，在他就職的第一天，就會推翻川普「退群」的決定。川普於今年7月6日決定退出世衛，據計畫，上述命令將於2021年7月6日正式生效。至於巴黎協定，美國已於本月4日正式退出。

拜登還計畫制定新的白宮道德指引，並將透過行政命令，規定所有政府官員不得干預司法部門的調查工作。

消息人士坦言，如果參議院未來持續由共和黨掌控，民主黨在國會推動重大立法時勢將面臨重重挑戰，因此拜登可能必須透過行政命令來推動政策。為讓新政府快速了解施政方向，多名拜登團隊的顧問也花費數月時間，將他的競選承諾彙編成冊，作為政府早期施政的依據。

(中時 )