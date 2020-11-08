統一獅在今年台灣大賽上演驚奇大逆轉，從1勝3敗無路可退的情況下，連續擊潰中信兄弟先發洋投羅傑斯、德保拉、米蘭達，最終在G7驟死戰奪下勝利，相隔7年拿下總冠軍，也是隊史第10冠，賽後林岳平說這是一條艱難的路，季初不被看好，就從球場贏回信心和面子。

「不是『終於』拿到總冠軍，這是艱難的一條路！」林岳平在奪冠後分享帶隊一年的心情，去年才以隊史最慘70敗收場，季初統一獅被評選為最弱的隊伍，坦言一開始戰力、人力都是最弱的，「我知道外界批評我們後勤，但他們都能在關鍵時刻為我補齊戰力，包含總冠軍戰3洋投扛下所有勝利，總冠軍也要獻給球團，沒有球團就沒有這冠。」

林岳平強調能拿下總冠軍是因為從公司到教練團、球員都互相磨合後成為強大的團隊，「冠軍來自團隊力量，大家不看好我們，球員有一股勁就是要感動球迷、把球迷找回來，慢慢增加球隊信心。」

帶隊一年來，林岳平認為最辛苦的是4、5月，「當時甚至很難排出對得起球迷的陣容，當時真的滿辛苦。到7月開始的確打出感人球賽，外界看不起我們，讓我們更平常心面對比賽，從球場贏回信心、贏回面子。」

林岳平也要感謝球員，他說自己帶隊第一年並非很了解所有事情，但是球員總是能在他做調度、運用時展現團隊精神，「這冠對我沒有意義，但對球隊、球團意義重大，在帶隊第一年拿到冠軍不是我的功勞，是教練團、球員、球團的功勞。」林岳平是史上第8位執教首年就奪冠的總教練。

(中時 )