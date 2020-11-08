台灣時間8日凌晨美國各大媒體報導拜登取得足夠的選舉人票、贏得大選後，各國紛紛祝賀。加拿大總理杜魯道在消息傳出後不到1小時，便發表恭賀聲明；法國總統馬克洪、英國首相強森、德國總統梅克爾等西方大國領袖也緊隨在後祝賀拜登勝選。

不久前才被川普批評為「軟弱、不誠實」的杜魯道，率先在推特向拜登及其搭檔賀錦麗道賀，宣稱加拿大與美國的關係在全球舞台上獨一無二，加國期待與美國新政府在多方面進行合作。杜魯道與拜登私交甚篤，4年前拜登即將卸下副總統職務，杜魯道曾設宴款待，當時拜登形容加拿大是「家人」。

過去4年同樣受足川普鳥氣的法國總統馬克洪推文道：「美國人已選出他們的總統。恭喜！要戰勝現今的挑戰，我們任重道遠，讓我們通力合作。」德國總理梅克爾表示，「我期待與拜登總統合作，若要克服眼前的巨大挑戰，跨大西洋友誼是無法取代的。」

曾感染新冠肺炎、與川普同病相憐的英國首相強森，除恭喜拜登當選，也對將成為美國首位非裔女副總統的賀錦麗取得的「歷史性成就」表示祝賀。他同時期待與拜登政府緊密合作。

烏克蘭總統澤倫斯基推文祝賀拜登當選，並對未來與美國的戰略夥伴關係表示樂觀。2019年川普曾致電澤倫斯基，要求他協助調查拜登和民主黨全國委員會的腐敗情事。美情報部門揭露此事後，導致川普遭國會眾議院彈劾。

印度總理莫迪雖與川普交情不錯，他還是推文祝賀拜登取得「令人矚目的勝利」，並希望合作將印美關係推向新的高度。莫迪也對擁有印度血統的賀錦麗表示道賀，稱她的勝利是所有印度裔美國人的巨大驕傲。

日本首相菅義偉8日推文「衷心祝賀」拜登、賀錦麗當選，且非常期待與美國新政府合作，以進一步鞏固日美同盟關係。他還希望透過日美合作，確保印度太平洋地區及世界的和平、自由與繁榮。南韓總統文在寅推文稱：非常期待與兩位當選人共同開啟韓美兩國關係的未來，「願與你們同行」。

韓聯社報導稱，文在寅未以外交管道，而是透過推特祝賀拜登勝選，或許是考慮到川普不服大選結果。在大選結果完全敲定後，文在寅料將正式透過外交管道發送賀電，並與拜登通電話。這或許能說明，各國領袖為何大多在推特發文祝賀的原因。新加坡總理李顯龍8日下午發賀電給拜登、賀錦麗，是少數例外。

(中時 )