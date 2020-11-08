美國前副總統拜登當選美國總統，國民黨主席江啟臣今下午也邀集黨務主管討論台美政治新局。國民黨多次質疑民進黨押錯寶，民進黨今天也透過「黨政高層」反嗆國民黨「押中反美」。江啟臣今天在臉書上強調國民黨積極強化對美關係，沒有押中反美，「我押中信兄弟」。但中信兄弟今晚被統一獅以7：4擊敗。

江啟臣在臉書上祝賀拜登與賀錦麗當選。表示期待未來能持續深化中華民國與美國的長久友誼。中國國民黨與美國兩黨的情誼悠久深厚。美國透過良性的政黨競爭，推動國家發展的民主制度，更是國民黨與美國友人共同珍視的價值。

江啟臣說，期待可以繼續與不分黨派的美國友人，針對台灣國際參與、經濟貿易、民主人權、國家安全等多面向的工作，以互惠雙贏為目標，持續往來互動。

江啟臣認為，國民黨應活化與加速推動本黨對美的各項「政黨外交」工作，不論是加強對在台美國友人的聯繫，或是拓展在美國當地的業務，希望可以維繫老朋友，找出新朋友，同時讓美國各界可以更加了解中國國民黨的立場與理念，爭取更多支持。

會中江啟臣也支持立法院黨團提案，要求蔡政府就台美新局勢，來立法院進行專案報告；也黨務主管也討論如何才能讓民進黨政府好好回應民意，尤其是它開放瘦肉精豬肉進口的突襲式決策，重新檢討之前對美貿易談判的不妥之處。

江啟臣強調，面對美國的政黨競爭，國民黨始終堅持不涉入友邦內政，維持等距友好，積極互動。中華民國的國際處境艱難，遑論我們沒有討好美國單一政黨的空間與籌碼。國民黨雖然是在野黨，卻絕對不會在外交工作上缺席，而會更堅持透過朝野共同的努力，一起提高中華民國的國際參與以及能見度，維護我國主權與國家利益。

中華職棒今晚是「獅象對決」，江啟臣在臉書上強調自己是押「中信兄弟」（台中主場），但因為統一獅今晚以7：4擊敗中信兄弟，江啟臣也開玩笑說將會著統一獅球衣主持中常會，並恭喜台南市議員謝龍介（統一獅主場在台南）。

(中時 )