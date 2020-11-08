身材火辣的舞蹈老師KIMIKO，平日喜歡在社群平台上和大家分享自己的生活日常和老公相處的點滴。日前KIMIKO單純PO文和網友分享與老公一起「混珍洗珠」，沒想到意外引起許多人好奇詢問，「混珍洗珠」是什麼意思，這也讓她特地PO文為大家詳細解說到底是什麼意思。

KIMIKO昨（7）日特地發文解釋，「混珍」是她喝珍奶的堅持，一定要同時喝到大珍珠與小珍珠，這樣才能喝到層次感，而「洗珠」則是老公的要求，珍珠一定要再次過水；因為通常飲料店的珍珠都很甜，在店家願意配合的情況下，會請店員把珍珠再過一次水，這樣甜度就不會太膩。

KIMIKO也說，「無糖混珍洗珠鮮奶茶」算是她們的專屬特調；不少網友也驚嘆是第一次知道有種隱藏喝法，紛紛留言「真的是隱藏料理」、「我常喝無糖，但總覺得珍珠太甜，原來可以洗珠」、「下次也要來點點看」；但也有部份網友覺得為此舉會增加店員調製飲料的步驟，「這樣店員會不會很難做」、「每次說要洗珍珠，都怕被店員白眼」、「還要花時間去再洗一次珍珠，到底想玩死店家還是員工」。

在 Instagram 查看這則貼文 KIMIKO（@dancekimiko）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 6 日 上午 8:44 張貼

(中時新聞網)