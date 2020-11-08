美國總統大選落幕，民主黨候選人拜登擊敗現任總統川普，當選總統。川普不願意接受敗選，川粉也上街示威抗議。名嘴吳子嘉直指，最可怕的是，川普競選時的百萬人潮出來鬧，才是可怕的。

吳子嘉在政論節目《2020聚焦關鍵》中表示，現在拜登這邊很冷靜一直等，等到全部開完票的結果出來，這個時候，川普的氣大概也已經消了，川普個人的氣消不是重點，鬧不鬧的關鍵在群眾，川普火大會出來，一兩小咖在鬧，沒什麼用的。

吳子嘉認為，川普在選舉時的百萬人潮出來，才是可怕的，那個才叫做社會暴動。現在看起來，這種情況還沒有看到。另外有龐大的沉默力量，包括各種機制、政黨的力量；共和黨有很多大老們，黨還要生存，川普選輸以後，不玩也沒關係，我共和黨還在。所以共和黨會有一些力量會出來壓制川普，不能讓他動。

吳子嘉表示，拜登一直很冷靜，每次出來講話就說我們會贏，我們在等待、要有耐心。如果兩人的票差距小，就會暴動；不過拜登現在是300票、川普210票，差了90張票，怎麼亂呢？

(中時新聞網)