防疫有成的台灣，實際上錯過了全球今年來在視訊網絡的大串連，勵馨基金會長期執行「亞洲女孩培力計畫」，今年的論壇以「數位應用」為培力主題，以因應新冠疫情帶來的社會變遷，培力亞洲與台灣女孩們繼續保持社會網絡、投入公民參與，並且維護自身發聲、不受暴力侵犯等各種權益。

《2020年全球少女報告》指出，讓女孩越早擁有發聲、公民參與和自我決定權，是防止童婚和性別暴力的關鍵。勵馨基金會執行長王玥好表示，鼓勵15～20歲青少女關心、參與公共事務，勇於為自己發聲，透過實際行動改變社會，在「台灣女孩日」活動中邀請年輕世代對話，討論如何面對未來女性參政的種種挑戰，同時聚焦如何運用數位科技發聲，提升新生代女性公民參與及參政的能量。

台灣數位外交理事長郭家佑，以自己的實際經驗為例，表示讓更多人看見女性的訴求和倡議主張，善用數位平台是必要的。她更進一步鼓勵女孩們透過數位平台創造發聲連結後，要「make real friends」，走到現實中成為真實的朋友。從線上走到線下，透過彼此的溫度發聲，讓世界看到改變。

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